Бойовики обстрілюють з мінометів Авдіївку – штаб АТО

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Наслідки обстрілів в Авдіївці

Щонайменше шість житлових будинків в Авдіївці пошкоджено

Бойовики на Донбасі, нехтуючи Мінськими домовленостями, продовжують здійснювати обстріли житлових кварталів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню констатує, що надалі продовжуються обстріли з боку окупантів позицій Збройних сил України, а також мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування.

«Загострення обстановки спостерігається в районі населеного пункту Авдіївка. Протягом доби противником застосовано дві міни калібру 120 мм, 22 міни калібру 82 мм, а також РПГ та СПГ і всі типи стрілецької зброї, що є грубим порушенням Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, в Авдіївці пошкоджено шість житлових будинків, а в одному із будинків зруйновано дах. Інформація щодо наслідків обстрілу встановлюється.

«Подібні злочини черговий раз свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - резюмують у штабі АТО.

Як повідомляв «Главком», з початку доби до 18:00, ворог 15 разів обстріляв українських захисників. Один український воїн отримав бойове травмування.