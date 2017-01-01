Бойовики передали Україні тіла трьох військовослужбовців

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Передача тіл українських військовослужбовців

Зараз тіла везуть до міста Дніпро

Завершилася операція з повернення українській стороні тіл трьох військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Сьогодні у Донецьку представникам гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200» передали тіла трьох загиблих українських військовослужбовців. Зараз тіла доправляють до міста Дніпро, де їх буде передано слідчим органам Національної поліції України та представникам Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Найближчим часом відбудеться процес упізнання тіл, а також судово-медична експертиза, що встановить причину смерті та обставини, за яких загинули українські військовослужбовці.

Нагадаємо, сьогодні ресурси бойовиків повідомили, що угруповання «ДНР» передасть Києву тіла трьох українських військових, які нібито підірвалися на міні.

Раніше в «ДНР» заявили, що троє зниклих 8 січня 2017 року військовослужбовців ЗСУ підірвалися на міні. Їхні тіла нібито було евакуйовано терористами 11 січня. У штабі АТО повідомляли, що 8 січня на Донбасі зникло троє військовослужбовців, які виконували завдання поблизу лінії розмежування.

12 січня ЗМІ повідомили, що троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Донеччині, загинули, їхні тіла у бойовиків.