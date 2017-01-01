Бойовики перестріляли один одного: троє загинуло, дев’ятьох поранено

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Російські військові масово тікають від своїх командирів на Донбасі

Розвідка Міністерства оборони заявляє про загибель трьох і поранення дев'ятьох бойовиків через перестрілку між ними 16 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони в соціальній мережі Facebook.

«16 січня в 1-му мотострілковому батальйоні 9-го окремого штурмового мотострілкового полку морської піхоти внаслідок сутички із застосуванням зброї між військовослужбовцями збройних сил Росії й контрактниками з-поміж місцевого населення трьох військовослужбовців убито й ще дев'ятеро зазнали поранень», – сказано в повідомленні.

Відповідно до нього, станом на вівторок до 80 військовослужбовців 6-го окремого мотострілкового полку 2-го армійського корпусу в Кадіївці самовільно залишили підрозділ.

При цьому повідомляється, що реальна кількість дезертирів у полку значно більша.

З метою приховання цього факту від російського командування командир 6-го ОМСП прийняв рішення при підготовці відомостей указувати дезертирів як тих, хто перебуває у відпустках або звільнений зі служби.