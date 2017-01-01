Бойовики підтримали Савченко: ми не проти публікації списку полонених

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Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, яких утримують на окупованих територіях Донбасу

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ВатажокЛНРІгор Плотницький заявив, що публікація Надією Савченко списку полонених можедопомогти у вирішенні питання обміну утримуваних осіб

Про це він сказав на прес-конференції в окупованому Луганську 11 січня, передає видання сепаратистів.

«Вона (Савченко) вважає, що опубліковані списки мають як би більше шансів на реалізацію цього проекту (обміну полоненими – ред.). Сказати, що це не так, складно. Якщо вона вважає, що таким чином Україна не зможе відкрутитися від вирішення цих проблем, тільки публікуючи ці списки, ми нічого проти не маємо. Тому що ми не приховували і не приховуємо тих (полонених), кого ми можемо повернути, і тих, кого ми хочемо взяти», - наводяться в повідомленні слова Плотницького.

Нагадаємо, напередодні Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, яких утримують на окупованих територіях Донбасу, та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати «ДНР/ЛНР».

Згодом нардеп відкоригувала списки.

У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Савченко списків заручників.