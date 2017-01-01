Бойовики погодилися на залучення місії ООН до звільнення заручників

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Полонені на Донбасі

ОРДЛО і РФ не дають згоди на залучення МКЧХ до пошуку зниклих без вісти і звільнення заручників

Представники бойовиків на Донбасі і Росія не дають згоду на залучення МКЧХ до процесу звільнення заручників. Про це повідомилаперший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко під час зустрічі в рамках неформальної мінської платформи з координатором ОБСЄ в гуманітарній мінській групі Тоні Фрішем.

За її словами,українська сторона наполягає на залученні МКЧХ до пошуку зниклих і експертиз ДНК загиблих. «Дуже сподіваюся , що після відвідин президентом МКЧХ Пітером Мауером України, в тому числі і Донбасу, будуть позитивні зрушення в цих питаннях( пошуку зниклих і експертиз)», - сказала Геращенко.

«Щодо заручників, то тут немає згоди ОРДЛО і РФ на залучення МКЧХ до процесу їх звільнення», - зазначила вона.

Геращенко повідомила, що на сьогодні в мінській групі домовилися про залучення до звільнення моніторингової місії ООН з прав людини. «З цим всі погодилися, - зазначила вона. - Дуже сподіваємося , що це компромісне рішення прискорить звільнення».

Як повідомлялося, на сьогоднішній день кількість українських заручників на Донбасі збільшилася і складає 118 осіб.