Бойовики погодилися включити у списки для обміну українського вченого Козловського

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Науковець Ігор Козловський

Сепаратисти все ще продовжують зволікати з обміном полонених

Представники незаконних збройних формувань на Донбасі погодилися включити українського вченого Ігоря Козловського в остаточні списки полонених на обмін.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Ірина Геращенко.

«Інша сторона, нарешті, пообіцяла, в т. ч. в форматі ТКГ, що при узгодженні остаточних списків до них включать І. Козловського», - зазначила вона.

Разом із тим, за словами Геращенко, сепаратисти попри проведення верифікації ув'язнених в українських тюрмах спільників, продовжують зволікати з обміном, вигадуючи надумані причини для цього. Через це неможливо узгодити остаточні списки полонених і дату їхнього звільнення.

«ОБСЄ визнала, що верифікація пройшла за всіма міжнародним стандартами і нормами гуманітарного права, при дотриманні конфіденційності. Ми наполягли на участі в засіданні Обмудсмена В. Лутковської, яка засвідчила дотримання всіх цих норм. Ми наполягали сьогодні підвести риску під верифікацією і рухатися далі, узгодити остаточні списки і дату звільнення. Інша сторона, натомість, продовжує тягти волинку і вимагає уточнення ще по деяким прізвищам», - додає Геращенко.

Нагадаємо, українського вченого Ігоря Козловського затримали 27 січня 2016 року, коли він вийшов з квартири винести сміття. На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську раніше порушувалося питання про звільнення вченого, проте сторона ОРДО не включала його до списків на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито «громадянином ДНР».

2 травня 2017 року так званий військовий трибунал «ДНР» виніс ухвалу і засудив незаконно утримуваного у СІЗО «ДНР» українського вченого Ігоря Козловського до майже трьох років позбавлення волі.

У Службі безпеки України заявляли, що вони розробляють план звільнення вченого.

Ігор Козловський - автор понад 50 наукових книг, понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, періодичних виданнях. Понад 25 років пропрацював у Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного фахівця у справах релігії, викладав у ВНЗ Донецька.

За свою миротворчу діяльність нагороджений медаллю Австрійського товариства Альберта Швейцера.