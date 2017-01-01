  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики поранили двох бійців АТО внаслідок вечірнього обстрілу

    • Сьогодні, 01:17
    • Розсилка
    Терористи на Донбасі
    Терористи на Донбасі

    Одного разу незаконні збройні формування використовували важке озброєння

    Перед початком нового режиму тиші бойовики встигли обстріляти позиції української армії 32 рази. Двоє військовослужбовців ЗСУ були поранені.

    Про це 112.ua повідомив речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович.

    За його словами, по 12 обстрілів припало на донецький та маріупольський напрямки. Одного разу незаконні збройні формування використовували важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

    Раніше штаб повідомляв, що станом на 18 годину 31 травня бойовики 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях. При цьому використання противником важкого артилерійського озброєння не зафіксовано. Втрат серед українських військовиків на той момент не було.

    Як повідомляв «Главком», керівництво Збройних сил України віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ