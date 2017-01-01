Бойовики поранили двох бійців АТО внаслідок вечірнього обстрілу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Терористи на Донбасі

Одного разу незаконні збройні формування використовували важке озброєння

Перед початком нового режиму тиші бойовики встигли обстріляти позиції української армії 32 рази. Двоє військовослужбовців ЗСУ були поранені.

Про це 112.ua повідомив речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович.

За його словами, по 12 обстрілів припало на донецький та маріупольський напрямки. Одного разу незаконні збройні формування використовували важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Раніше штаб повідомляв, що станом на 18 годину 31 травня бойовики 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях. При цьому використання противником важкого артилерійського озброєння не зафіксовано. Втрат серед українських військовиків на той момент не було.

Як повідомляв «Главком», керівництво Збройних сил України віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.