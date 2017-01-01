Бойовики порушують режим тиші: 15 обстрілів за день, поранено військовослужбовця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зона АТО

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на обстріли бойовиків не відкривали

За день бойовики 15 разів порушили решим припинення вогню на Донбасі, в результаті бойових дій поранено одного військовослужбовця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Ситуація в зоні проведення АТО стабілізувалась. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій ЗС України. З початку доби ворог 15 разів порушив режим тиші», - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що найбільшу активність ворог проявляв на маріупольському напрямку.

«З мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціям морських піхотинців в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Водяного. На одному з будинків населеного пункту Саханка, що розташований на тимчасово непідконтрольній Україні території, ворог, піднявши прапор нашої держави, зі стрілецької зброї обстрілював морських піхотинців поруч Широкиного», - зазначається у повідомленні.

На донецькому напрямку, за інформацією штабу, найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зі станкового протитанкового гранатомету противник вів вогонь по позиціям поблизу Новоселівки другої. З ручного протитанкового гранатомету обстрілював опорні пункти в районі Зайцевого.

На луганському напрямку, з автоматичних гранатометів ворог вів по позиціям поруч населеного пункту Кримське.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші вогонь у відповідь не відкривали. Одного українського воїна було поранено», - резюмується у повідомленні.