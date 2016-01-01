Бойовики порушують режим тиші на всіх напрямках: за день 29 обстрілів

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Російсько-окупаційні війська продовжують відверто ігнорувати Мінські домовленості

Сьогодні, 27 грудня, бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Російсько-окупаційні війська продовжують відверто ігнорувати Мінські домовленості... Загалом, станом на 18 годину відбулося 29 обстрілів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів вони обстріляли Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Талаківку, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку під вогонь 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні Луганське, Зайцеве, Невельське та Миронівський.

На Луганському – з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку, інформують у штабі.