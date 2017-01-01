Бойовики продовжують застосовувати «Гради» та артилерію: поранено військового

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За добу в зоні АТО зафіксовано 54 ворожі обстріли

Минулої доби, 22 лютого, російсько-терористичні війська на Донбасі 54 рази обстріляли позиції сил АТО, одного нашого військового поранено. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок Град «Партизан», 122 міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Водяне. Також з мінометів обстріляли Лебединське та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся вогонь по Гнутовому, Водяному, Широкиному та Павлополю.

На Донецькому напрямку окупанти з мінометів різних калібрів гатили по Луганському, Троїцьке та Зайцеве, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї остріляли Авдіївку, Опитне, Піски, Зайцеве та Луганське. По Луганському вели вогонь БМП противника.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів, а також гранатометів загарбники обстріляли Новозванівку.

Як повідомляв «Главком», вчора контрольовані Росією бойовики в районі Авдіївки Донецької області випустили 150 мінометних мін по позиціях українських військових.

Також в середу зранку в місті Дніпро представники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області в останню путь провели загиблого героя-рятувальника Дмитра Тритейкіна, який загинув внаслідок ворожого обстрілу Авдіївки.