Бойовики проігнорували режим тиші на Донбасі: зафіксовано 28 обстрілів

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Зона АТО

Впродовж минулої доби втрат серед бійців Збройних сил України не було

Попри встановлений вчора режим тиші, підрозділи російсько-терористичних військ продовжили чинити збройні провокації проти сил АТО. Впродовж минулої доби противник 28 разів застосовував зброю проти підрозділів ЗСУ. Зокрема, двічі бойовики били й з мінометів забороненого Мінськими угодами калібру.

На приморському напрямку фронту зафіксовано найбільше порушень - 18. Там, зокрема, вже ввечері під ворожі обстріли потрапили опорні пункти сил АТО, які розташовані в районі Широкиного, Водяного, Чермалика й Талаківки. Ворог використовував гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю. Близько 21.00 бойовики обстріляли наші оборонні укріплення на підступах до Мар'їнки з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, за темної пори доби на цьому напрямку значно активізувались ворожі снайпери.

На донецькому напрямку вчора було найспокійніше. Втім два порушення бойовиками умов невикористання зброї також мали місце. Так, ближче до вечора противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції українських воїнів, котрі тримають оборону а районі Зайцевого. А ближче до опівночі проросійські НЗФ застосували 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети й великокаліберні кулемети під час обстрілу одного з наших опорних пунктів у південному передмісті Авдіївки.

На луганському напрямку зафіксовано вісім фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї. Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Новозванівки та Новоолександрівки. А під кінець доби бандити били зі 120-мм мінометів по позиціях ЗС України біля Кримського, а з мінометів калібру 82 мм - неподалік Кряківки.

Впродовж минулої доби втрат серед українських бійців не було.

Як повідомляв «Главком», керівництво Збройних сил України віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.

Раніше в місії ОБСЄ відзвітували, що за минулий тиждень кількість порушень режиму припинення вогню в зоні проведення АТО збільшилася на 45%.