Бойовики розстріляли з «Градів» школу у Красногорівці

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Проросійські терористи своєрідно «привітали» дітей із закінченням учбового року у Красногорівці

Бойовики з окупованих територій Донбасу продовжують обстрілювати житлові квартали Красногорівки у Донецькій області.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Національної поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

«Бойовики розстріляли з «Градів» Красногорівку, район вулиці Ломоносова – «привітали» дітей із закінченням учбового року», - наголосив він.

Тим часом у штабі АТО повідомили, що вчора о 9-тій годині вечора опорні пункти українських бійців на підступах до Красногорівки потрапили під вогонь з мінометів різних калібрів, озброєння танку та БМП, зенітної установки та піхотного озброєння.

Також стало відомо, що вчора ввечері окупанти гатили з важкого озброєння по житловому сектору Красногорівки та поцілили у лікарню.