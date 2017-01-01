Бойовики стріляють з танків та БМП: за день поранено троє бійців АТО

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Танки вели вогонь по Широкиному

Сьогодні, 7 березня, з опівночі до 18:00 російсько-терористичні війська здійснили 53 обстріли позицій українських військ. Троє наших військових поранено, одного травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстріляли Північне, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Троїцьке, Піски та Зайцеве. По Пісках вогонь вели БМП загарбників», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку та Тарамчук. «Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Водяне, Мар’їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине», - інформує прес-центр.

«На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Кримське. З мінометів – знову ж Кримське та Новотошківське, а з ПТРК неодноразово обстрілювали Новотошківське. З стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку», - повідомляють у штабі АТО.

Як повідомлялося, внаслідок бойових дій минулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовий, п’ятеро зазнало поранень.