Бойовики тікають з Дебальцевого через чутки про «наступ» ЗСУ

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Місцеві бойовики і «чиновники» «ДНР» масово вивозять свої сім'ї з населених пунктів на лінії розмежування в районі Світлодарської дуги

Починаючи з 20 грудня, бойовики і «місцеві чиновники» вивозять свої сім’ї з населених пунктів, що знаходяться в районі Світлодарської дуги. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Починаючи з 20.12.2016 р, місцеві бойовики «1-го АК ДНР» і «місцеві чиновники» «ДНР» масово вивозять свої сім'ї з н.п. Дебальцеве, Вуглегірськ, Дебальцевське (кол. Комуна) у зв'язку із загостренням протистояння на лінії розмежування на даній ділянці», - йдеться у повідомленні.

За даними «ІС», ажіотажу сприяє поширення чуток у лавах бойовиків про те, що після «розвідки боєм» в районі Світлодарської дуги ВСУ готують «масштабний наступ» на Дебальцеве.

«Основна частина сімей бойовиків вивозиться в н.п. Горлівка з можливою подальшою їх евакуацією вглиб окупованої території», - додають у групі «ІС».

Раніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили про евакуацію своєї бази під час посилення боїв на Світлодарській дузі 24-26 грудня. Наразі спостерігачі знову на своїх позиціях.