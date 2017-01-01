Бойовики у середу 21 раз обстріляли позиції українських військових

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По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному — БМП противника

Бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових в зоні проведення АТО з початку доби, передає прес-центр штабу АТО.

«Станом на 17 годину відбувся 21 обстріл. Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, на маріупольському зі 122 міліметрової артилерії, 120 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному — БМП противника.

На луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Оріховому та Новозванівці.

Натомість на донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Авдіївцу та Троїцьке. Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.