Бойовики у середу 49 разів обстріляли позиції сил АТО

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На Донецькому напрямку противник наніс вогневий удар з артилерійських систем калібру 152мм по захисниках Зайцевого

З початку доби бойовики 49 разів обстріляли позиції сил АТО, втрат серед українських військових не має, передає прес-центр штабу АТО.

«Починаючи з опівночі обстріли позицій сил АТО не припиняються. З початком доби зафіксовано 49 обстрілів... Незважаючи на значну кількість обстрілів українські воїни втрат не понесли», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зранку, захисники Водяного були обстріляні важкою артилерією калібру 122мм. З мінометів калібру 120мм російсько-терористичні підрозділи обстрілювали морських піхотинців у Широкиному, а з мінометів 82мм калібру противник обстріляв захисників Павлополя. З крупнокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціям поблизу Павлопояі, Широкиного, Водяного та Чермалика.



На Донецькому напрямку противник наніс вогневий удар з артилерійських систем калібру 152мм по захисниках Зайцевого. З міномету калібру 120мм обстріляв захисників шахти Бутівка, а з міномету калібру 82мм – захисників Зайцевого та Авдіївки. По Авдіївці ворог також бив з протитанкових керованих ракет.



На Луганському напрямку більшість обстрілів ворог зосереджував по опорних пунктах поблизу Новозванівки та Кримського, по яких противник застосував міномети калібру 120мм та 82мм. Із гранатометів та крупнокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи обстрілювали захисників Новозванівки та станиці Луганської.

Раніше повідомлялося, що терористи відновили обстріл Авдіївки.