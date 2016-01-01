Бойовики в паніці: в Луганську з'явилися проукраїнські листівки

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Бойовики на Донбасі

Ватажки «ЛНР» вживають термінових заходів для припинення розповсюдження листівок

У громадських місцях окупованого бойовиками Луганська зафіксовано факти розповсюдження листівок проукраїнського змісту. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

За її даними, ватажки «ЛНР» вживають заходів для припинення поширення листівок.

«Місцеве «МДБ ЛНР» дало вказівку ретельно перевіряти багаж у громадян, які перетинають лінію розмежування, а також провести перевірку всіх друкарень з проведенням відповідної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, на підконтрольних бойовикам територіях Донецької та Луганської областей неодноразово розповсюджувались проукраїнські листівки та з'являлися патріотричні українських надписи на стінах будівель.