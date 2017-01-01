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    Бойовики в зоні АТО обстріляли автобус, є поранена

    • Сьогодні, 16:02
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    Провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних Сил України

    Вранці бойовики обстріляли цивільний автобус в районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться в зоні проведення АТО, передає прес-центр штабу АТО.

    «Вранці 20 січня в районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться на тимчасово окупованій території, російсько-окупаційними військами був обстріляний цивільний автобус», — йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, внаслідок обстрілу отримала поранення місцева жителька.

    Зазначається, причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався вдовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові ушкодження зі сторони позицій незаконних збройних формувань.

    У прес-центрі припускаються, що ця провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних Сил України у період перебування в районі проведення АТО заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ.

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