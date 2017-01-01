Бойовики відмовляються гарантувати «режим тиші» для проведення ремонтних робіт на Донбасі

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З боку ЗСУ та облВЦА надано гарантії безпеки та «режиму тиші» в районах, де працюють ремонтні бригади

За кілька днів надійшло 40 заявок на проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженої інфраструктури

Ремонтні роботи для відновлення електро- та водопостачання міст на всій території Донецької та Луганської областей не можуть проводитися через відсутність гарантій безпеки та «режиму тиші» з боку ОРДЛО.

Про це йдеться у заяві Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) від 25 березня.

«За даними української сторони СЦКК, у період з 17 по 24 березня до СЦКК надійшло 40 заявок на проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженої інфраструктури. Заявки отримані від керівників підприємств ДТЕК «Донецькобленерго», КП «Вода Донбасу», ПАТ «Укрзалізниця» філія «Донецьк Залізниця» та ТД «Нафтопродукт», які розташовані на території, підконтрольній Україні та ОРДЛО», - йдеться у повідомленні.

В СЦКК заявили, що з боку ЗСУ та облВЦА надано гарантії безпеки та «режиму тиші» в районах, де працюють ремонтні бригади.

«Українською стороною погоджено 19 із 40 заявок на проведення робіт: на території, підконтрольній Україні - 6, на суміжній – 1, на території ОРДЛО – 5. Однак роботи не можуть бути здійснені вже протягом тижня внаслідок відмови з боку ОРДЛО у наданні аналогічних гарантій безпеки», - заявили в СЦКК.

Зокрема, російська сторона СЦКК надала письмові повідомлення про гарантії безпеки з боку ОРДЛО лише по 15 із 40 заявок, хоча роботи передбачено проводити виключно на території ОРЛО.

«Це вказує на той факт, що російська сторона СЦКК не приділяє належної уваги забезпеченню проведення ремонтно-відновлювальних робіт для відновлення електро- та водопостачання міст на всій території Донецької та Луганської областей, а керівництво ОРДЛО черговий раз грубо порушує норми міжнародного права, нехтує інтересами громадян, положеннями Мінських угод та створює передумови для погіршення гуманітарної ситуації у містах», - зазначено у заяві.