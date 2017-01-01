Бойовики відмовляються воювати і масово намагаються виїхати до РФ

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Російські прикордонники

Прикордонні органи РФ посилили заходи з фільтрації жителів «ДНР», які перетинають кордон

За останніх два місяці у зв'язку з погіршенням соціально-побутових умов фіксується різке збільшення чисельності співробітників «органів внутрішніх справ» та військових підрозділів «ДНР», які пишуть рапорти на звільнення, також фіксується збільшення кількості дезертирів з військових частин. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

За її даними, істотна частина звільнених і дезертирів намагаються виїхати в Росію, у зв'язку з чим прикордонними органами РФ посилені заходи з фільтрації жителів «ДНР», які перетинають кордон (проходження перевірки може тривати більше 10 годин). «У російських прикордонників знаходяться списки дезертирів з військових підрозділів «ДНР», – інформує ІС.

Повідомляється, що у «МО ДНР» з ініціативи «російських кураторів» переглядається типовий «контракт для проходження військової служби» в лавах «1-го АК ДНР» (як для місцевих бойовиків, так і для найманців з РФ). «На думку «кураторів», у контракті необхідно прописати більш жорстку відповідальність за достроковий розрив «контракту» з боку «військовослужбовців», що покликане зупинити потік бойовиків, які не бажають продовжувати службу в частинах і підрозділах «1-го АК», – інформує група ІС.