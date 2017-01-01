Бойовики відправили військову техніку з «парадів» на передову

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«Парад» у Донецьку

У «параді» в Донецьку було задіяно понад 50 одиниць військової техніки

Командування російських військ на Донбасі наказало відправити на передові позиції військову техніку, яку було задіяно під час «параду» 9 травня у підконтрольних бойовикам Донецьку та Луганську. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«За розпорядженням російського окупаційного командування заборонена Мінськими домовленостями військову техніку російського «воєнторгу», яку було задіяно під час параду (9 травня ц.р.) на окремих територіях Донецької та Луганської областей, відправлено на передові позиції з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ для здійснення подальших провокаційних обстрілів мирного населення та підрозділів сил АТО», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», вранці 9 травня бойовики самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» провели «військові паради». Зокрема, в «параді» в Донецьку було задіяно понад 50 одиниць військової техніки.

Нагадаємо також, що у Москві відбувся військовий парад, який, як завжди, минув із розмахом: на Красну площу вийшло близько 10 тис. російських військових, 114 одиниць наземної техніки і 72 одиниці авіації.