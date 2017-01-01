Бойовики використовують артилерію та «Град»: 84 обстріли, один боєць АТО загинув

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Артилерія

Українські військові змушені були відкривали вогонь у відповідь

Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників. У зоні проведення АТО ситуація залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Загалом за минулу добу зафіксовано 84 ворожі обстріли, один український воїн загинув, ще одного бійця було поранено.

На маріупольському напрямку найбільше обстрілів українських позицій зафіксовано під Широкиним, захисників якого ворог обстрілював з мінометів 120мм та 82мм калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З артилерійських систем калібру 122мм та РСЗВ «Град –П», противник вів вогонь по опорних пунктах українських морпіхів поблизу Водяного. Під Павлополем, Лебединським, Гнутовим та Чермаликом ворог застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети. У Марїнці наші позиції обстрілював ворожий снайпер.

На донецькому напрямку найбільш гарячою точкою була Авдіївка, оборонців якої російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з мінометів, гранатометів, кулеметів, та протитанкових ракетних комплексів. Під Зайцевим по позиціям українських захисників ворог застосував ствольну артилерію калібру 152мм. З гранатометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах ЗС України під Луганським, Троїцьким та Верхньоторецьким.

На луганському напрямку найбільших ударів ворога зазнали захисники Новозванівки, яку російські найманці обстрілювали з 120мм мінометів, гранатометів та кулеметів. По позиціям у районі Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82мм, а під Станицею Луганською – з гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі АТО зазначають, що враховуючи ситуацію, українські військові відкривали вогонь у відсіч.

Як повідомляв «Главком», вчора о 17.06 – 17.45 біля Водяного бойовики вперше застосували 122 міліметрову легку переносну реактивну систему «Партизан» – 2 постріли та 8 мін калібру 82 мм.

Український військовий загинув вчора в зоні АТО внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту під Авдіївкою.