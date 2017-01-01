Бойовики використовують на Донбасі важке озброєння, поранено одного бійця ЗСУ

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Артилерія

Загалом за минулу добу зафіксовано 76 ворожих обстрілів

За минулу добу російсько-терористичні війська на Донбасі 76 разів обстріляли позиції українських захисників. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, поранено одного бійця ЗСУ.

Про це йдеться у щоденному звіті прес-центру штабу АТО.

На донецькому напрямку найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Луганським, Зайцевим та шахтою Бутівка. Протягом всієї доби ворог практично не припиняв там обстріли з мінометів калібру 120мм та 82мм, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів.

Захисників Авдіївки та шахти Бутівка ворог також обстрілював з танків, а по позиціям під Зайцевим наніс ввечері удар зі 152мм артилерійських систем.

На луганському напрямку гаряче було під Золотим, Новозванівкою та Кримським, захисників яких ворог обстрілював з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, а під вечір застосував 120мм міномети.

На маріупольському напрямку ворог також активно використовував зброю заборонену Мінськими угодами. Позиції під Широкиним, Лебединським та Красногорівкою противник обстрілював зі 120мм мінометів, кулеметів та гранатометів різних систем.

Захисників Новотроїцького російсько-терористичні підрозділи обстріляли з важкої артилерії калібру 122 мм, а по оборонцям Марїнки бив танк.В окремих випадках, аби пригасити активність ворога українські військові відкривали вогонь у відповідь.

До слова, вчора СБУ оголосила підозру головному банкіру бойовиків «ДНР».