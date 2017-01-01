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    Бойовики влаштували для студентів «ДНР» і «ЛНР» «військові ігри»

    • Сьогодні, 07:45
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    У змаганнях візьмуть участь сім команд «вишів» окупованої частини Донеччини і одна - з окупованої частини Луганщини

    Студенти так званих «Вишів» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» поміряються силами в зимових військово-спортивних іграх «Зоря-2017», які стартували 9 січня в місті Сніжне на сході окупованої частини Донеччини, повідомляє Інформатор.

    «Турнір», який проходить на базі оздоровчого центру «Веселка», організований за участю так званої «Народної Ради, МНС, міністерства молоді, спорту і туризму, Міністерства освіти і науки» псевдореспубліки «ДНР».

    У змаганнях візьмуть участь сім команд «вишів» окупованої частини Донеччини і одна - з окупованої частини Луганщини.

    Як повідомляють сепаратистські сайти, організатори підготували для учасників кілька «дисциплін», в тому числі, подолання смуги перешкод, розбирання та складання зброї, марш-кидок і інше.

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