Бойовики влаштували для студентів «ДНР» і «ЛНР» «військові ігри»

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У змаганнях візьмуть участь сім команд «вишів» окупованої частини Донеччини і одна - з окупованої частини Луганщини

Студенти так званих «Вишів» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» поміряються силами в зимових військово-спортивних іграх «Зоря-2017», які стартували 9 січня в місті Сніжне на сході окупованої частини Донеччини, повідомляє Інформатор.

«Турнір», який проходить на базі оздоровчого центру «Веселка», організований за участю так званої «Народної Ради, МНС, міністерства молоді, спорту і туризму, Міністерства освіти і науки» псевдореспубліки «ДНР».

У змаганнях візьмуть участь сім команд «вишів» окупованої частини Донеччини і одна - з окупованої частини Луганщини.

Як повідомляють сепаратистські сайти, організатори підготували для учасників кілька «дисциплін», в тому числі, подолання смуги перешкод, розбирання та складання зброї, марш-кидок і інше.