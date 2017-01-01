Бойовики всю ніч обстрілювали Мар’їнку: частина міста без світла

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Руйнування в Мар'їнці

Є руйнування житлових будинків

Російсько-окупаційні війська цілу ніч обстрілювали Мар'їнку та околиці. Про це повідомляє глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Окупанти цілу ніч обстрілювали Мар'їнку та околиці. Є руйнування житлових будинків. Частину міста знеструмлено», – сказав він.

Жебрівський повідомив, що на подвір'ї одного з будинків виявлено 120-мм нерозірваний снаряд.

Він зазначив, що зараз міські служби та військовики цивільно-військової співпраці працюють над відновленням електропостачання та полагодженням будинків.

Як повідомляв «Главком», у четвер увечері внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту Збройних сил України біля Авдіївки загинуло двоє військовослужбовців.

Внаслідок обстрілу через пошкодження ЛЕП «Орлівка – Колгоспна» без електропостачання залишилось п’ять населених пунктів Ясинуватського району: Орлівка, Ластівчине, Семенівка, Петрівське та Бердичі. Сьогодні вранці електропостачання було відновлено.