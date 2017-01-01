Бойовики з «Градів» обстрілюють українських військових біля Авдіївки
- Сьогодні, 21:54
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«Град»
За дві години терористи випустили понад 10 ракет з «Градів»
Сьогодні близько 19-ї години бойовики на Донбасі розпочали обстріл позицій українських військових у районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 «Град».
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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Військові зазначають, що станом на 21:15 поблизу Авдіївки було випущено більше десяти ракет в напрямку позицій підрозділів Збройних Сил України.
Як повідомляв «Главком», у зоні АТО поліцію перевели на посилений режим несення служби.
Сьогодні, 12 березня, станом на 18:00 бойовики російсько-терористичних формувань скоїли понад 30 збройних провокацій проти Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції.