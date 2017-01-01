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    Бойовики з «Градів» обстрілюють українських військових біля Авдіївки

    • Сьогодні, 21:54
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    &laquo;Град&raquo;
    «Град»

    За дві години терористи випустили понад 10 ракет з «Градів»

    Сьогодні близько 19-ї години бойовики на Донбасі розпочали обстріл позицій українських військових у районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 «Град».

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    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Військові зазначають, що станом на 21:15 поблизу Авдіївки було випущено більше десяти ракет в напрямку позицій підрозділів Збройних Сил України.

    Як повідомляв «Главком»,  у зоні АТО поліцію перевели на посилений режим несення служби.

    Сьогодні, 12 березня, станом на 18:00 бойовики російсько-терористичних формувань скоїли понад 30 збройних провокацій проти Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції.

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