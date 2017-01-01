Бойовики з гранатометів обстріляли КПВВ «Мар’їнка»

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Контрольний пункт в'їзду/виїзду на Донбасі

Задля безпеки громадян пропускні операції на КПВВ тимчасово призупинялися

Сьогодні, 24 травня, близько 11:30 незаконні збройні формування відкрили вогонь в напрямку контрольного поста «Мар’їнка», який знаходиться на дорожньому коридорі через лінію розмежування.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, обстріл бойовики здійснювали з боку лісосмуги на околиці н.п. Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території. Попередньо встановлено, що російські найманці використовували гранатомети та 82 мм міномети.

Задля безпеки громадян пропускні операції на цьому напрямку тимчасово призупинялися. Ніхто з цивільних громадян та персоналу прикордонного відомства не постраждав.

Наразі на даному напрямку прикордонники відновили пропускні операції та здійснюють оформлення осіб та транспортних засобів в штатному режимі.