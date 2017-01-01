Бойовики з опівночі не припиняють обстріли сил АТО: поранено двох бійців

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Зона АТО

Зафіксовано 54 випадки відкриття вогню

Починаючи з опівночі обстріли позицій сил АТО на Донбасі не припиняються. Всього зафіксовано 54 випадки відкриття вогню, у тому числі з використанням зброї, забороненої Мінськими угодам. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку поруч Мар’їнки вів вогонь танк, під Павлополем та Чермаликом – міномети калібру 120 мм. Двічі під обстрілами мінометів калібру 82 мм та БМП опинились опорні пункти в Водяному. У Гнутому активізувався снайпер», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку по позиціях під Авдіївкою російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів калібру 82 та 120 мм. Поруч Зайцевого зі стрілецької зброї, гранатометів та БТРа. Опитне, Піски, Луганське російські окупанти обстріляли з гранатометів та кулеметів.

«На Луганщині під Кримським бив міномет калібру 120 мм, гранатомети та кулемети. На позиціях під Новоолександрівкою, Жовтим та Новозванівкою активно діяли снайпери ворога», - інформує прес-центр.

Штаб АТО повідомляє, що за день поранено двох та травмовано одного українського бійця.

Нагадаємо, сьогодні Україна вперше відзначає День добровольця.