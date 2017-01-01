Бойовики з самого ранку обстрілюють Авдіївку (ВІДЕО)
- Сьогодні, 09:16
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Зруйнований будинок в Авдіївці
Бойовики стріляють по Авдіївці зі стрілецької зброї та гранатометів
Сьогодні зранку бойовики обстрілюють Авдіївку, що на лінії розмежування в Донецькій області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник АТО Леонід Матюхін.
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«Ранок в Авдіівці... будильник рузькоміра...», - прокоментував він своє відео.
Як повідомив прес-центр штабу АТО, за минулу добу загалом зафіксовано 117 обстрілів. Двоє наших військових загинуло, двоє поранено і один травмований.