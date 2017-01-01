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    Бойовики з танків обстріляли Авдіївку, один зі снарядів застряг у стіні дому

    • Сьогодні, 15:59
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    Танковий снаряд
    Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
    Танковий снаряд

    На щастя, ніхто не постраждав

    Бойовики ввечері у п’ятницю, 2 червня, обстріляли з танків Авдіївку, так зване стане місто. Про це інформує начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін, повідомив «Главком».

    «Авдіївка. Вчора о 23.30, бойовики обстріляли старе місто з танків. Частково зруйнований будинок на вул. Чернишевського, 36. На щастя, ніхто не постраждав. Ось такі руйнівні «привітання» надсилають окупанти мирним жителям на підконтрольній Україні території», - написав він у Facebook.

    Як уточнив Покровський відділ поліції Донецької області, танковий снаряд застряг у стіні будинку по вул. Чернишевського, 36, в якому ніхто не жив.

    «Вулиця Чернишевського дуже часто потрапляє під обстріли, адже вона знаходиться поруч із лінією розмежування. Багато будинків вже покинуті, але в багатьох продовжують жити люди, сподіваючись на мир та спокій в рідному місті. Снаряд вилучено, загрозу для громадян нейтралізовано», - повідомили в поліції.

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    Бойовики з танків обстріляли Авдіївку, один зі снарядів застряг у стіні дому
    Бойовики з танків обстріляли Авдіївку, один зі снарядів застряг у стіні дому
    Бойовики з танків обстріляли Авдіївку, один зі снарядів застряг у стіні дому
    Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook

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