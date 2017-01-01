Бойовики за добу 32 рази обстріляли сили АТО – штаб

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На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине

Минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

«На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів — Широкине та Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї — Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Гнутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів і снайпер, біля Талаківки бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів», — зазначили у прес-центрі АТО.

«На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, Лобачеве та Станицю Луганську», — додали в штабі.

Зазначається, що на Донецькому напрямку обстріляли Луганське, Північне, Авдіївку, Троїцьке та Зайцеве.



