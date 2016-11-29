Бойовики за добу 42 рази обстріляли сили АТО, поранено двох бійців – штаб

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Двоє військовослужбовців в районі Новотошківського зазнали поранень

Минулої доби російсько-окупаційні війська 42 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

У повідомленні зазначають, що двоє військовослужбовців в районі Новотошківського зазнали поранень.

«Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському — з артилерії та мінометів різних калібрів вони неодноразово вели вогонь по Водяному, Широкиному та Павлополю. З гранатометів та стрілецької зброї — по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному та Талаківці вогонь вели снайпери», — вказали у прес-центрі АТО.

«На Луганському напрямку — по Кримському, Станиці Луганській, Новоолександрівці, Новотошківському та Новозванівці — з гранатометів», — додали в штабі.

Зазначається, що на Донецькому — з мінометів та великокаліберних кулеметів — по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки.



