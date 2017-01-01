Бойовики за три тижні розбомбили 328 будинків в Авдіївці
- Сьогодні, 15:44
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За даними Ірини Геращенко, впродовж усього часу війни в Авдіївці постраждало 1032 будинки в приватному секторі та 91 багатоповерхівка
За період з 29 січня в Авдіївці було пошкоджено 328 цивільних будинків.
Про це повідомила в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
Два будинки зазнали пошкоджень від обстрілів у неділю, 19 лютого. За даними Геращенко, впродовж усього часу війни в Авдіївці постраждало 1032 будинки в приватному секторі та 91 багатоповерхівка.
«Разом із депутатом Європарламенту Ребеккою Хармс і Марією Іоновою ми побували в будинках, куди снаряди влетіли 17 лютого, минулої п'ятниці. Тоді два підлітки дивом залишилися живими, вони грали в комп'ютер у цій кімнаті, від якої залишилися мури зі шпалерами», – написала нардеп.
Геращенко зауважила, що наразі на лінії розмежування переважно зберігається тиша.
«На фронті, попри поодинокі провокації, сьогодні відносна тиша. Але відведення важкої техніки зірвано і зірвано не українською стороною. Та й режим тиші відносний», – додала нардеп.