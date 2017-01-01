Бойовики заблокували гумштаб Ахметова у Горлівці - ОБСЄ

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За словами представника фонду, центри розподілу гуманітарної допомоги в окупованих районах Донецької області закрилися

Спостерігачі ОБСЄ повідомили подробиці закриття гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

За інформацією прес-служби місії, ОБСЄ уточнювала повідомлення про закриття центрів розподілу гуманітарної допомоги, передає Ліга.net.

«Директор будинку культури в Горлівці, де розташований центр фонду Ріната Ахметова, повідомив місії, що фонд закрив свій офіс 28 лютого. На місці спостерігачі бачили озброєних осіб», - зазначили в прес-службі.

За словами представника фонду, центри розподілу гуманітарної допомоги в окупованих районах Донецької області закрилися.

Раніше в гуманітарному штабі Ахметова заявили про блокування озброєними людьми роботи розподільчого центру на «Донбас Арені» і всіх пунктів видачі гуманітарного штабу на тимчасово не підконтрольній території Україні.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. ДНР Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапезніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО.

Пізніше СБУ перехопила чергову розмову ватажка Захарченка з громадянином РФ, у якій обговорюється подальша доля «націоналізованих» терористами українських підприємств.

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

Група СКМ заявила, що завжди працювала і продовжує працювати виключно у рамках українського законодавства, у тому числі підприємства на тимчасово неконтрольованій території.

Як повідомлялося, нардеп Сергій Тарута пояснив, що таке націоналізація в розумінні бойовиків.

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