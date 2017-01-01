  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики заборонили донецьким медикам виїжджати з міста

    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка

    Бойовики провели ряд «профілактичних бесід» з медпрацівниками

    Керівникам і персоналу медичних установ Донецька заборонено виїжджати за межі міста аж до особливої вказівки. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

    За даними «ІС», керівники «ДНР» намагаються боротися з поширенням інформації про кількість загиблих і поранених бойовиків.

    «МГБ ДНР» намагається боротися з поширенням інформації про кількість поранених і знищених бойовиків, яку поширюють серед знайомих і родичів медичні працівники - проведено ряд «профілактичних бесід», винесені попередження», - інформують в «ІС».

    Як повідомлялося, на територіях, підконтрольних російсько-окупаційним військам («ДНР»), ростуть панічні настрої серед населення через подальше загострення ситуації на лінії розмежування. 

    Читайте також
    бойовики на Донбасі ДНР Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ