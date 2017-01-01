Бойовики заборонили донецьким медикам виїжджати з міста
- Сьогодні, 11:15
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Бойовики провели ряд «профілактичних бесід» з медпрацівниками
Керівникам і персоналу медичних установ Донецька заборонено виїжджати за межі міста аж до особливої вказівки. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
За даними «ІС», керівники «ДНР» намагаються боротися з поширенням інформації про кількість загиблих і поранених бойовиків.
«МГБ ДНР» намагається боротися з поширенням інформації про кількість поранених і знищених бойовиків, яку поширюють серед знайомих і родичів медичні працівники - проведено ряд «профілактичних бесід», винесені попередження», - інформують в «ІС».
Як повідомлялося, на територіях, підконтрольних російсько-окупаційним військам («ДНР»), ростуть панічні настрої серед населення через подальше загострення ситуації на лінії розмежування.