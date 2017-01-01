  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики забрали в ОБСЄ документи про відведення своєї техніки

    • Сьогодні, 21:32
    • Розсилка

    Спостерігачі місії не отримують повний доступ до місць зберігання озброєння в окупованому Донбасі

    Представник проросійських бойовиків Владислав Дейнего забрав документи щодо відведення важкої військової техніки у представників СММ ОБСЄ сьогодні на зустрічі з ватажками терористичних організацій «ЛНР/ДНР».

    Про це заявив перший заступник голови місії Александр Хуг на прес-конференції в окупованому Луганську.

    За словами Хуга, ОБСЄ не відмовлялася прийняти документи щодо відведення важких озброєнь.

    «Ми не відмовлялися брати ці документи, Дейнего забрав їх з рук наших колег», – сказав Хуг.

    Він додав, що Дейнего знає, що в місті є офіс ОБСЄ і може повернути їх в будь-який час.

    «Наш офіс знаходиться тут, або він може зателефонувати і під’їдемо за ними», – додав Хуг.

    Він додав, що спостерігачі місії не отримують повний доступ до місць зберігання озброєння в ОРДЛО.

    Коментуючи зустріч з ватажками терористів Хуг зазначив: «Ми обговорюємо питання, які нас турбують в конфіденційній обстановці». 

    Джерело: Ліга.net
    Читайте також
    ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР Олександр Хуг розведення військ на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ