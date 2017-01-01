Бойовики забрали в ОБСЄ документи про відведення своєї техніки

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Спостерігачі місії не отримують повний доступ до місць зберігання озброєння в окупованому Донбасі

Представник проросійських бойовиків Владислав Дейнего забрав документи щодо відведення важкої військової техніки у представників СММ ОБСЄ сьогодні на зустрічі з ватажками терористичних організацій «ЛНР/ДНР».

Про це заявив перший заступник голови місії Александр Хуг на прес-конференції в окупованому Луганську.

За словами Хуга, ОБСЄ не відмовлялася прийняти документи щодо відведення важких озброєнь.

«Ми не відмовлялися брати ці документи, Дейнего забрав їх з рук наших колег», – сказав Хуг.

Він додав, що Дейнего знає, що в місті є офіс ОБСЄ і може повернути їх в будь-який час.

«Наш офіс знаходиться тут, або він може зателефонувати і під’їдемо за ними», – додав Хуг.

Він додав, що спостерігачі місії не отримують повний доступ до місць зберігання озброєння в ОРДЛО.

Коментуючи зустріч з ватажками терористів Хуг зазначив: «Ми обговорюємо питання, які нас турбують в конфіденційній обстановці».