Бойовики застосовують заборонене озброєння на Донбасі – Міноборони

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Фото: Уніан Бойовики використовують житлові райони для здійснення провокаційних обстрілів сил АТО.

У обстрілах звинувачують українських військових

У Ясинуватій бойовики застосовують заборонене мінськими домовленостями озброєння для дискредитації сил АТО. Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає «Главком».

«Російські окупаційні війська продовжують використовувати житлові райони для здійснення провокаційних обстрілів сил АТО. 18 квітня противником було застосовано заборонене мінськими домовленостями озброєння, у тому числі міномети, з позицій у безпосередній близькості від будинків приватного сектору н.п.Ясинувата. Російське командування проігнорувало скарги на дії підлеглих та наполягало на зверненні населення до «місцевих органів влади» зі звинуваченням у обстрілах сил АТО», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», за добу в АТО поранено двох українських військових.