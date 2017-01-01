Бойовики збільшують кількість обстрілів: поранено п’ять бійців АТО

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Зона АТО

Впродовж минулої доби противник 52 рази відкривав вогонь

Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позицій Збройних сил України. Кількість ворожих збройних провокацій відносно зросла. Всього впродовж минулої доби противник 52 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку зафіксовано 20 ворожих обстрілів. Найгарячішими точками цього напрямку залишаються ділянки в районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Красногорівка та Мар'їнка. Також під вогонь противника потрапили наші опорні пункти в районі Водяного Гнутового, Лебединського, Богданівки, Новотроїцького та Чермалика. Зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм бойовики били по наших опорних пунктах в районі Павлополя.

На донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається біля Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі наші позиції південніше бойовики обстрілювали з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів й озброєння танку. Там же, а також в районі Кодеми, противник застосував 122-мм артилерійські системи.

На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 13 фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів по наших укріпленнях поблизу Кримського. Вже ввечері бойовики застосували міномети калібру 82 мм в районі Новоолександрівки. Біля Новозванівки бандити били з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також з гранатометів різних систем незаконні збройні формування вели вогонь неподалік Троїцького та Лобачево.

Впродовж минулої доби п’ять військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на дані української розвідки, у лавах бойовиків зростає кількість небойових втрат.

Впродовж вівторка окупанти на Донбасі 43 рази обстріляли позиції сил АТО.