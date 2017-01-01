Бойовики здійснили вогневий наліт на Донецьку фільтрувальну станцію

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Донецька фільтрувальна станція

Ворожі мінометники використали чотири 120 мм міни

У неділю, 21 травня, о 19.01 год зі сторони окупованого населеного пункту Ясинувата на Донеччині у напрямку Авдіївки російсько-терористичними угрупуваннями було нанесено вогневий наліт на Донецьку фільтрувальну станцію.

Про це в ніч проти понеділка повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За попередніми даними, ворожі мінометники використали чотири 120 мм міни.

«Під обстріл вкотре потрапив об’єкт, який має важливе значення для десятків тисяч людей, які проживають як на мирній території України, так і на тимчасово окупованих землях», - додають у штабі АТО.

Нагадаємо, з початку доби до 18:00 неділі бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.