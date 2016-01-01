Бойовики жорстоко вбили захоплених в полон двох бійців АТО - волонтер

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Волонтер Мирослав Гай

Бойовики надіслали фото зі слідами жахливих тортур

Три дні тому на Світлодарській дузі в Донецькій області в полон до бойовиків потрапили три бійці АТО. Смерть двох підтверджена, судячи по слідах тортур, це почерк російських найманців. Про це виданню «Гордон» розповів український волонтер, керівник благодійного фонду Mir&Co Мирослав Гай.

«На жаль, три дні тому потрапили в полон троє бійців АТО. Противник зажадав обміну, наші не встигли домовитися, затрималися, а ворог затримуватися не став і... Двох з трьох убили, надіслали фото зі слідами жахливих тортур. Навіть ті, хто давно на війні, виду покалічених трупів не витримали, ревли. Такі тортури - точно почерк немісцевих бандитів. Це зробили або російські найманці, або новоприбулі солдати армії РФ. Фото третього полоненого немає, припускаємо, він ще живий, його намагаються витягнути», - сказав Гай.

Він зазначив, що жителі східної України, що воюють на боці бойовиків, деморалізовані і намагаються «всіляко зістрибнути з військових завдань».

«За нашою інформацією, місцеве так зване «ополчення» теж шоковане діями найманців і російських регулярних військ. Вони не просто шоковані, а деморалізовані: не хочуть воювати, намагаються всіляко зістрибнути з військових завдань, тому росіяни і стягують до Світлодарська найманців і солдатів регулярної армії РФ», - пояснив Гай.

Волонтер підкреслив, що різке загострення на лінії фронту і п'ята доба боїв на Світлодарській дузі виникло з кількох причин. «Для різкого загострення було кілька причин. Перша: противник перевіряє стан наших укріплень. У нас же демобілізація пройшла, ворог промацує українську лінію оборони. Друга причина: в Мінську домовилися про припинення вогню з 24 грудня, нібито буде чергове перемир'я. Зараз противник намагається по максимуму вистрілити всі свої запаси. Одна з цілей Росії на Донбасі - утилізація величезної кількості снарядів з вичерпаним терміном придатності, що залишилися ще з радянських часів. Сьогодні в окуповані райони повинен приїхати черговий російський «гуманітарний конвой», а насправді - знову снаряди», - розповів Гай.

«Третя причина ... Скажу акуратно: наші хлопці на Світлодарці активно покращують свої тактичні переваги, ось противник і нервує, проводить відволікаючі удари і атаки на одному напрямку і перегрупування на іншому», - підсумував Гай.

Як відомо, ситуація на Світлодарській дузі поблизу Дебальцевого Донецької області загострилася 18 грудня 2016 року.

21 грудня речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що, за підтвердженою інформацією, під час боїв на Світлодарській дузі 18 грудня один наш військовослужбовець потрапив у полон.