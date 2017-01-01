Бойовики зі стрільбою не пустили спостерігачів ОБСЄ в село на Донбасі

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Бойовики не пустили спостерігачів ОБСЄ в село на Донбасі

Один з бойовиків стріляв у повітря з АК-47 і показав жестами місії ОБСЄ відійти

Контрольовані Росією бойовики не пустили спостерігачів місії в тимчасово окуповане село Соснівське на Донеччині - один з терористів стріляв у повітря з АК-47.

Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ станом на 19.30 за 7 травня.

«Коли СММ очікувала прибуття місцевого «командира», вона бачила, як озброєний член «ДНР», який спочатку завадив в доступі, зробив один постріл зі свого автомата (АК-47) вертикально в повітря і показав жестами відійти від блокпоста», - йдеться в звіті.

Спостерігачі заявили, що перемістилися, і приблизно через 10 хвилин ватажок місцевих бойовиків підійшовши до них, повідомив, що «доступ не буде надано, тому що на місці тривають роботи з розмінування з боку західної частини блокпоста».

Місія ОБСЄ про даний інцидент поінформувала Спільний центр по контролю і координації.

Як повідомлялось, у Міноборони заявили, що вибухи на дорозі до меморіального комплексу «Саур-Могила», про які 8 травня заявили бойовики терористичної «ДНР», є провокацією напередодні Дня перемоги.