Бойовики знищили статуї в античному місті в Сирії

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Бойовик «ІД»

Античні скульптури і барельєфи бойовики ІД роздробили кувалдою на дрібні частини

Прихильники терористичної організації «Ісламська держава» знищили кілька статуй і барельєфів у містечку Дура-Європос на сході Сирії.

Зроблені вандалами відеокадри з'явилися на сайтах, що підтримують бойовиків. На відео античні скульптури і барельєфи дроблять кувалдою на дрібні частини.

Раніше бойовики піддали Дура-Європос організованому пограбуванню, знищивши культурні цінності. Зазначається, що «ІД» торгує археологічними артефактами, вивозячи їх контрабандою із Сирії, а ті знахідки, які не можуть продати, знищують.

Інформаційне агентство SANA називає подію «новим злочином проти сірійської цивілізації і світової спадщини».

Дура-Європос — античне місто поблизу сучасного Калат-ес-Саліхія у Сирії, що існував приблизно з 300 року до н. е. до 256 року. Набув популярності у зв'язку з археологічними знахідками і давніми фресками, що добре збереглися.

Джерело: Лента.Ру