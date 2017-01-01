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    Бойовики знищили статуї в античному місті в Сирії

    • Сьогодні, 08:11
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    <p>Бойовик &laquo;ІД&raquo;</p>

    Бойовик «ІД»

    Античні скульптури і барельєфи бойовики ІД роздробили кувалдою на дрібні частини

    Прихильники терористичної організації «Ісламська держава» знищили кілька статуй і барельєфів у містечку Дура-Європос на сході Сирії.

    Зроблені вандалами відеокадри з'явилися на сайтах, що підтримують бойовиків. На відео античні скульптури і барельєфи дроблять кувалдою на дрібні частини.

    Раніше бойовики піддали Дура-Європос організованому пограбуванню, знищивши культурні цінності. Зазначається, що «ІД» торгує археологічними артефактами, вивозячи їх контрабандою із Сирії, а ті знахідки, які не можуть продати, знищують.

    Інформаційне агентство SANA називає подію «новим злочином проти сірійської цивілізації і світової спадщини».

    Дура-Європос — античне місто поблизу сучасного Калат-ес-Саліхія у Сирії, що існував приблизно з 300 року до н. е. до 256 року. Набув популярності у зв'язку з археологічними знахідками і давніми фресками, що добре збереглися.

    Джерело: Лента.Ру

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    ІДІЛ Сирія
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