Бойовики знов обстріляли Авдіївку: пошкоджено вісім будинків

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За попередньою інформацією, люди не постраждали

Внаслідок нічного обстрілу по житловому сектору Авдіївки зазнали руйнувань 8 приватних будинків. Інформації про жертв та постраждалих немає.

Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

«Під вогнем опинився район, розташований недалеко від промислової зони. В результаті розривів снарядів по вулиці Леваневського, Соборній, Лермонтова осколками було пошкоджено 8 будинків місцевих мешканців. Значної шкоди зазнали дахи будинків, стіни та вікна», — повідомили у поліції.

Також зазначається, що по вулиці Колосова внаслідок прямого влучення повністю згорів приватний будинок.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Слідчо-оперативна група поліції перебуває на місці події, надає допомогу мирним жителям та документує наслідки обстрілу бойовиків.

За всіма фактами Авдіївським відділенням поліції відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.