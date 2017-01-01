Бойовики звільнили російських активістів, – правозахисники

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Російський активіст-трансгендер Олег Васильєв, відомий як Сіре Фіолетове

Два тижні тому російські активісти були затримані у контрольованому сепаратистами Донецьку

Правозахисники повідомляють, що російський ЛГБТ-активіст і його подруга повернулися до Росії після їхнього затримання на підконтрольній бойовиками території Донбасу.

Представники правозахисної організації Human Rights Watch повідомили Радіо Свобода 14 лютого, що наразі активіст-трансгендер Олег Васильєв, відомий як Сіре Фіолетове, і музикантка Вікторія Мірошниченко вже в’їхали на територію Росії.

За словами представниці HRW Тані Локшиної, два тижні тому російські активісти були затримані у контрольованому бойовиками Донецьку.

Локшина, а також Таня Купер, правозахисниця HRW, яка перебуває у Києві, підтвердили, що Васильєв і Мірошниченко наразі перебувають у Ростовській області Росії.

Human Rights Watch і Amnesty International закликали бойовиків звільнити російських активістів, які зникли 31 січня.

Сіре Фіолетове (народжений Олег Васильєв, також відомий як Марія Штерн) є колишнім учасником арт-гурту «Війна», відомого антиурядовими акціями. У Донецьку він планував провести протест у підтримку сексуальних меншин на окупованій території. Вікторія Мірошниченко – музикантка, яка раніше співпрацювала з Сірим Фіолетовим.

У 2016 році російський антидискримінаційний центр «Меморіал» заявив про різке погіршення ситуації з правами ЛГБТ-спільноти на підконтрольній бойовикам угруповань «ДНР» і «ЛНР» території Донбасу.

Экс-участник арт-группы «Война» и ЛГБТ-активист Олег Васильев пропал в ДНР.



На Донбассе пид@ры не в почете. pic.twitter.com/fe1Kr66Tmp — Нефритовый (@zapvv) 8 февраля 2017 г.



