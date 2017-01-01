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    Бойовики звільнили російських активістів, – правозахисники

    • Сьогодні, 01:59
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    Російський активіст-трансгендер Олег Васильєв, відомий як Сіре Фіолетове
    Російський активіст-трансгендер Олег Васильєв, відомий як Сіре Фіолетове

    Два тижні тому російські активісти були затримані у контрольованому сепаратистами Донецьку

    Правозахисники повідомляють, що російський ЛГБТ-активіст і його подруга повернулися до Росії після їхнього затримання на підконтрольній бойовиками території Донбасу.

    Представники правозахисної організації Human Rights Watch повідомили Радіо Свобода 14 лютого, що наразі активіст-трансгендер Олег Васильєв, відомий як Сіре Фіолетове, і музикантка Вікторія Мірошниченко вже в’їхали на територію Росії.

    За словами представниці HRW Тані Локшиної, два тижні тому російські активісти були затримані у контрольованому бойовиками Донецьку.

    Локшина, а також Таня Купер, правозахисниця HRW, яка перебуває у Києві, підтвердили, що Васильєв і Мірошниченко наразі перебувають у Ростовській області Росії.

    Human Rights Watch і Amnesty International закликали бойовиків звільнити російських активістів, які зникли 31 січня.

    Сіре Фіолетове (народжений Олег Васильєв, також відомий як Марія Штерн) є колишнім учасником арт-гурту «Війна», відомого антиурядовими акціями. У Донецьку він планував провести протест у підтримку сексуальних меншин на окупованій території. Вікторія Мірошниченко – музикантка, яка раніше співпрацювала з Сірим Фіолетовим.

    У 2016 році російський антидискримінаційний центр «Меморіал» заявив про різке погіршення ситуації з правами ЛГБТ-спільноти на підконтрольній бойовикам угруповань «ДНР» і «ЛНР» території Донбасу.


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