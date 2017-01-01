Бойовики звинуватили українські спецслужби у підриві авто в Луганську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Луганську підірвався автомобіль

Терористи «ЛНР» вважають, що підрив автомобіля в Луганську був здійснений співробітниками українських спецслужб

«Оборонне відомство» терористичної організації «ЛНР» вважає, що підрив автомобіля в Луганську, в результаті якого загинув «начальник управління Народної міліції» Олег Анащенко, був здійснений співробітниками українських спецслужб.

Про це ресурсу бойовиків «Луганський інформаційний центр» заявив «офіційний представник Народної міліції» Андрій Марочко.

«Імовірно, теракт здійснений українськими спецслужбами з метою дестабілізації обстановки в Республіці», - сказав він.

«Замовників і виконавців цього жахливого терористичного акту ми обов'язково знайдемо, і вони понесуть заслужене покарання», - запевнив Марочко.

Як повідомлялося, в суботу вранці в Луганську в районі кварталу Мирний вибухнув легковий автомобіль, в якому перебували двоє людей, в тому числі Анащенко. Обидва загинули. У так званій «ЛНР» назвали цей вибух терактом.