Бойовиків на Донбасі примушують цілодобово рити окопи на передовій

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Окопи на Донбасі

Перевірка з РФ незадоволена станом фортифікаційного обладнання передових позицій бойовиків на Донбасі

Командири передових підрозділів російсько-терористичних військ на Донбасі у авральному порядку примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, представниками Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ здійснюється перевірка стану фортифікаційного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. «За результатами перевірки більшості об’єктів складаються доповіді з пропозиціями щодо притягнення до відповідальності російських офіцерів, які не справились з поставленими завданнями. Незгодним пропонується звертатись зі скаргами до вищого командування особисто, виїхавши за власні кошти до м. Новочеркаськ (РФ)», - повідомляє розвідка.

У зв’язку з цим командири примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки, внаслідок чого збільшилась кількість травмувань та випадків самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями зі складу 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське), 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк), 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка).