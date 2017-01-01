Патріарше богослужіння на свято Трійці у Володимирському соборі. Пряма трансляція
- Сьогодні, 10:05
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ФОТО: УПЦ КП
Православні християни відзначають Трійцю
Православна Церква відзначає велике дванадесяте свято – День Святої Трійці, П'ятидесятницю. З нагоди свята Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолює Божественну літургію у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.
Трансляцію урочистого богослужіння можна переглянути у прямому ефірі на телеканалі «UA:Перший» та в Youtube з 10:05 по 11:35 за київським часом.
Нагадаємо, цього ж дня Його Святість відвідає з архіпастирським візитом Волинську єпархію, передає офіційний сайт УПЦ КП.