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    Патріарше богослужіння на свято Трійці у Володимирському соборі. Пряма трансляція

    • Сьогодні, 10:05
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    ФОТО: УПЦ КП

    Православні християни відзначають Трійцю

    Православна Церква відзначає велике дванадесяте свято – День Святої Трійці, П'ятидесятницю. З нагоди свята Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолює Божественну літургію у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.

    Трансляцію урочистого богослужіння можна переглянути у прямому ефірі на телеканалі «UA:Перший» та в Youtube з 10:05 по 11:35 за київським часом. 

    Нагадаємо, цього ж дня Його Святість відвідає з архіпастирським візитом Волинську єпархію, передає офіційний сайт УПЦ КП.

    церква свята православна церква
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