Патріарше богослужіння на свято Трійці у Володимирському соборі. Пряма трансляція

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ФОТО: УПЦ КП

Православні християни відзначають Трійцю

Православна Церква відзначає велике дванадесяте свято – День Святої Трійці, П'ятидесятницю. З нагоди свята Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолює Божественну літургію у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.

Трансляцію урочистого богослужіння можна переглянути у прямому ефірі на телеканалі «UA:Перший» та в Youtube з 10:05 по 11:35 за київським часом.

Нагадаємо, цього ж дня Його Святість відвідає з архіпастирським візитом Волинську єпархію, передає офіційний сайт УПЦ КП.