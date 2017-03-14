«БПП» і «Народний фронт» просять призначити Найджела Брауна аудитором НАБУ

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23 лютого ВР не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ

Народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту» пропонують розглянути кандидатуру Найджела Брауна до складу комісії, що займатиметься аудитом діяльності Національного антикорупційного бюро.

Про це свідчать подання на адресу голови комітету Ради із запобігання корупції, передає «Українська правда».

Окремим документом є звернення голів фракцій Ігоря Гриніва і Максима Бурбака, які вказують, що кандидатура Брауна «відповідає усім вимогам», визначеним законодавством про НАБУ.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Комітет із запобігання корупції пропонував кандидатуру Роберта Сторча – заступника генерального інспектора департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки. Водночас, голова фракції БПП Ігор Гринів запропонував на цю посаду Найджела Брауна, однак Рада не підтримала жодного з них.

Під час свого виступу, Браун двічі не зміг відповісти на питання, хто запросив його в Раду.

За даними Центру протидії корупції, свого часу Скотланд Ярд розслідував справу, що нібито Браун дав хабаря британському поліцейському за делікатну інформацію в інтересах свого російського клієнта. Також газета Times повідомляла, що компанія пана Брауна ISC Global отримала 6 млн фунтів з офшорів пов'язаних з опонентами Владіміра Путіна.

Він має декілька компаній, зокрема, BARRINGTON LONDON LIMITED, працює в ній директором з 2014. Також Браун є консультантом DANGATE CONSULTING LTD, власником якої є сам, і статут якої складає 2 фунти. Ця компанія «світовий лідер у консультаціях щодо шахрайства» має до 10 працівників і навіть без власного сайту.