БПП повернув 40 тисяч офшорних грошей

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Відповідно до фінансових звітів за ІІІ квартал, миколаївський осередок БПП «Солідарність» отримав 40 тисяч гривень грошової допомоги від ТОВ «В-Центр», засновником якого був кіпрський офшор.

Проте, після звернення активістів Центру «Ейдос», які виявили порушення, до керівництва партії та НАЗК, кошти було повернуто на рахунки благодійників.

Протягом серпня-вересня 2016 року товариство з обмеженою відповідальністю «В-Центр» перерахувало на рахунок БПП «Солідарність» у Миколаївській області 40 тисяч гривень як благодійний внесок. Як виявили аналітики Центру «Ейдос», одним із засновників вказаного ТОВ є компанія «Камелтіа холдінгз лімітед», що заснована та зареєстрована на Кіпрі.

Більше того, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «В-Центр» є компанія «Хараламбус еліана», що також розташована на Кіпрі.

Про факт виявлення порушення «Центр «Ейдос» повідомив представників партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та НАЗК.

За словами керівника фінансового відділу Секретаріату партії «Солідарність» Юлії Камінської факт отримання коштів від вказаної юридичної особи перевірено, а кошти повернуто благодійнику.

Нагадаємо, отримання внесків від юридичних осіб, кінцевими бенефіціарним власниками яких є іноземці прямо заборонено нормами ЗУ «Про політичні партії України», а такі кошти мають бути повернуті вкладнику або, якщо вкладник є невідомим, передані до Державного бюджету.

Детальніше про партійну касу партії президента читайте в матеріалі «Главкома»: «Партійна каса №1. БПП поклав до «кишені» президента 25 мільйонів з держбюджету»