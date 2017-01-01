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    БПП пропонує призначити головою Рахункової палати свого нардепа

    • Сьогодні, 15:04
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    <em>Валерій Пацкан</em>
    Валерій Пацкан

    Верховна Рада планує розглянути переформатування складу Рахункової палати 21 березня

    Фракція «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді виступає за призначення головою Рахункової палати депутата від фракції Валерія Пацкана.

    Про це Українським Новинам повідомила заступник голови фракції Ірина Луценко.

    «Ми будемо підтримувати нашого депутата Валерія Пацкана», - сказала вона.

    Відносно решти кандидатур в члени Рахункової палати Луценко зазначила, що фракція буде розглядати дане питання на своєму засіданні в понеділок.

    Рада планує розглянути переформатування складу Рахункової палати 21 березня.

    Серед кандидатів, яких рекомендував до призначення комітет з питань бюджету, крім Пацкана є депутати Олександра Кужель (фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина») та Руслан Лук'янчук («Народний фронт»).

    Раніше Солом'янський районний суд Києва усунув з посади голову Рахункової палати Романа Магуту, якого підозрюють у незаконній приватизації квартири.

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