БПП пропонує призначити головою Рахункової палати свого нардепа

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Валерій Пацкан

Верховна Рада планує розглянути переформатування складу Рахункової палати 21 березня

Фракція «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді виступає за призначення головою Рахункової палати депутата від фракції Валерія Пацкана.

Про це Українським Новинам повідомила заступник голови фракції Ірина Луценко.

«Ми будемо підтримувати нашого депутата Валерія Пацкана», - сказала вона.

Відносно решти кандидатур в члени Рахункової палати Луценко зазначила, що фракція буде розглядати дане питання на своєму засіданні в понеділок.

Рада планує розглянути переформатування складу Рахункової палати 21 березня.

Серед кандидатів, яких рекомендував до призначення комітет з питань бюджету, крім Пацкана є депутати Олександра Кужель (фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина») та Руслан Лук'янчук («Народний фронт»).

Раніше Солом'янський районний суд Києва усунув з посади голову Рахункової палати Романа Магуту, якого підозрюють у незаконній приватизації квартири.